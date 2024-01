Zeuge bemerkt Maskierten Berliner Polizei ermittelt nach Feuer an Geldautomaten wegen Brandstiftung

Nach einem Feuer an einem Geldautomaten in Berlin-Reinickendorf ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hatte ein Sicherheitsmitarbeiter in der Nacht gegen 2.45 Uhr einen Maskierten beobachtet, der sich im Selbstbedienungsbereich einer Bank am Kartenschlitz des Automaten zu schaffen machte. Kurz darauf soll der Mann die Bank in der Hauptstraße in unbekannte Richtung verlassen haben.

Wenig später bemerkte der Zeuge laut Polizei Rauch und Flammen an dem Gerät. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Automat wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. (Tsp)