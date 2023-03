Zeuge zog Notbremse Mann wegen Exhibitionismus in Berliner S-Bahn festgenommen

Die Bundespolizei hat einen Mann festgenommen, nachdem dieser sich in der S-Bahn vor einer Frau entblößt hatte. Das teilte die Behörde am Montagnachmittag mit.

Die Tat geschah am Freitagnachmittag. Demnach stellte sich der 45-Jährige kurz nach 17 Uhr am S-Bahnhof Warschauer Straße in der S7 vor eine Frau. Er zog seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil.

Ein Zeuge zog beim Stopp am Ostkreuz die Notbremse. Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Er hatte 1,69 Promille Alkoholgehalt im Atem. Jetzt wird gegen ihn wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt. (Tsp)

Zur Startseite