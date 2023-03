Zeugin verfolgt flüchtige Fahrerin 87-Jährige überfährt rote Ampel und verletzt zweijähriges Kind

Ein zweijähriger Junge ist am Samstagabend in Spandau von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 87 Jahre alte Frau kurz nach 19 Uhr mit ihrem Wagen auf der Charlottenburger Chaussee in Richtung Teltower Straße, Ecke An den Freiheitswiesen unterwegs. Die Seniorin soll bei Rot eine Ampel überfahren haben. Dabei soll mit ihrem Fahrzeug das Kind gestreift haben, das mit seiner Mutter an der Ampel über die Straße ging.

Das Kind stürzte und erlitt dabei Verletzungen an Kopf und Bein. Die Seniorin schien von dem Aufprall und Sturz des Kindes nichts mitbekommen zu haben und setzte ihre Fahrt fort. Eine Unfallzeugin folgte dem Wagen. Als die Seniorin an der Ruhlebener Straße, Ecke Teltower Straße anhielt, sprach die Zeugin sie darauf an. Die 87-Jährige kehrte dann zum Unfallort zurück.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den kleinen Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrerflucht. Auch die Fahrerlaubnisbehörde sei informiert worden, hieß es. (Tsp)

