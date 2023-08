Zieht die Zentralbibliothek in die Friedrichstraße? Nette Idee – aber auch etwas peinlich

Ein Drama in – ja, in wie vielen Akten eigentlich? So wirklich kommt man nicht mehr hinterher bei dem Hickhack um einen neuen Standort für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Das ist freilich nicht die Schuld von ZLB-Direktor Volker Heller; der bekniet und ermahnt nun bereits seit Jahren unermüdlich den Berliner Senat, angesichts der enormen Platzprobleme endlich zu einer Lösung zu kommen.