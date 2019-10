Verhärtete Fronten in der Koalition: Bei der heutigen Senatssitzung kam es zu keiner Verständigung über den Mietendeckel. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) leitete die Sitzung, da der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Dienstreise in Singapur ist. Eigentlich sollte eine Besprechungsvorlage der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) beraten werden. Dies sollte die Grundlage für die Sitzung des Koalitionsausschusses am Donnerstag sein. Grüne und Linke kritisierten die SPD heftig.

Die Sozialdemokraten verweigerten jegliche Debatte, hieß es in Kreisen der Koalitionspartner nach der Kabinettssitzung. Bereits ausformulierte Kompromisse, wie zum Beispiel ein zeitlich abgestuftes Gesetz (erst Mietenstopp, später dann eine Absenkung höherer Mieten), sei am Dienstag nicht mehr zur Sprache gekommen.

Sozialdemokraten wiederum warfen Lompscher vor, dass in deren Besprechungsunterlage für den Senat die Bedenken der SPD, die im Koalitionsausschuss am vergangenen Freitag eingebracht wurden, völlig ignoriert worden sei. Das gelte auch für den Vorschlag der SPD, die Bekämpfung von Wuchermieten im neuen Mietengesetz zu regeln. Quasi als Ersatz für eine Absenkung von „überhöhten“ Mieten und tabellarische Mietobergrenzen, die nach Einschätzung der Sozialdemokraten vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben würden.

Die SPD sieht die Gefahr, dass die Karlsruher Richter nicht nur diesen strittigen Teil des geplanten Mietendeckels, sondern auch das fünfjährige Mietenmoratorium kippen könnten. Sie orientieren sich an einem neuen Gutachten des Staats- und Verfassungsrechtlers Ulrich Battis.

Die Koalitionspartner werfen sich gegenseitig vor, nicht mit einer Stimme zu sprechen

Dem Koalitionspartner Linke wird vorgehalten, den Mietendeckel notfalls „aus politischen Propaganda-Gründen“ scheitern zu lassen, um die eigene Klientel zu bedienen. Die Grünen wiederum seien „nicht ortbar“. Jeder Grüne sage etwas anderes, sagt ein SPD-Funktionär. Den Vorwurf geben Linke und Grüne zurück: Die SPD spreche nicht mit einer Stimme.

Mehr zum Thema Regierender verpasst Mietendeckel-Sitzung Müller rechtfertigt sich für Singapur-Reise

Die Zeit drängt: Der Koalitionsausschuss soll am Donnerstag nach Müllers Rückkehr aus Singapur erneut tagen, das Gesetz soll in der nächsten Woche, am 22. Oktober im Senat beschlossen werden.