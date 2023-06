Zu schnell und ohne Licht unterwegs Radfahrer stoßen in Berlin-Hellersdorf zusammen – 45-Jähriger schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß der Mann am späten Donnerstagabend in der Hellersdorfer Straße mit einem 24-jährigen Radfahrer auf einem Fahrradweg zusammen. Dabei stürzten beide Radfahrer.

Der 45-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an der Schulter und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 45-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht gefahren sein. An seinem Fahrrad wurde laut Polizei ein nachgerüsteter Elektromotor festgestellt. (dpa)