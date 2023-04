„Zukunftsmarkt“ in Nauen Edeka baut nachhaltigen Supermarkt

In der brandenburgischen Stadt Nauen westlich von Berlin baut Edeka Minden-Hannover einen neuartigen Supermarkt, dessen Bauweise besonders nachhaltig sein soll. Der „Zukunftsmarkt“ soll dem Unternehmen zufolge im Frühjahr 2024 eröffnet werden.

Das Gebäude wird demnach in Holzbauweise errichtet und mit „natürlichen Dämmstoffen“ isoliert. Die Fassade soll begrünt werden. Der Markt bekommt außerdem eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, die Solarenergie erzeugen soll. Auch Ladeplätze für Elektroautos auf dem Parkplatz werden mit Sonnenenergie betrieben. Wenn das Gebäude in Betrieb ist, soll es zudem Regenwasser auffangen und nutzen können.

In Kürze beginnen Edeka zufolge die ersten Erdarbeiten auf der Baustelle. Zur Grundsteinlegung Mitte April wird Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erwartet. Edeka Minden-Hannover ist eine Regionalgesellschaft innerhalb des Edeka-Verbunds. In Berlin betreibt das Unternehmen unter anderem das „Center No. 1“ in der Schloßstraße in Steglitz, wo neue Technologien ausprobiert werden. (cmk)

