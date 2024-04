Zwangsarbeiterinnen von Siemens Wie soll die Straße im Spandauer Neubaugebiet heißen?

Hier die Debatte um den „Platz der Weißen Rose“, dort das Erinnern an Zwangsarbeiterinnen bei Siemens, da das Verlegen von Stolpersteinen in der Altstadt. In Berlin-Spandau war das Gedenken an die Nazi-Opfer gleich drei Mal Thema in jüngster Zeit. Eine Zusammenfassung der Nachrichten, die Sie zuerst im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels gelesen haben.