Zwei Beifahrer verletzt Polizeiwagen stößt in Berlin-Tempelhof mit Auto zusammen

In der Nacht zu Sonntag ist es in Tempelhof zu einem Unfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Berliner Polizei und einem Auto gekommen, bei dem ein Beamter verletzt wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 1.15 Uhr.

Das Polizeiauto war auf dem Bayernring in Richtung Mussehlstraße unterwegs, als die Besatzung an der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße und Bayernring mit einem von rechts kommenden Auto eines Fahrdienstleisters kollidierte. Wie die Polizei mitteilte, hatte dieser Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen Vorfahrt.

Der Beifahrer des Einsatzwagens verletzte sich am Arm, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab und setzte seinen Dienst fort. Eine 21-Jährige, die als Gast im Auto des Fahrdienstleisters war, erlitt eine Verletzung an der Schulter. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrfähig. (Tsp)