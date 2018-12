Anlässlich des zweiten Jahrestages des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz findet heute eine Gedenkveranstaltung statt. Um zehn Uhr spricht der Pfarrer der evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Martin Germer. Die Predigt wird ins Englische übersetzt. Danach wird eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer und Hinterbliebenen gehalten.

Um halb zehn trafen die ersten Gäste der Gedenkfeier ein, darunter Sascha Klösters, der das Attentat schwer verletzt überlebte. Seine Mutter kam bei dem Anschlag ums Leben. Auch gekommen ist unter anderem CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. Uniformierte und Zivilpolizisten bewachen die Veranstaltung. Am Mahnmal hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Kranz für die Opfer niedergelegt.

Auch einige Touristen laufen über den Breitscheidplatz. Sie scheinen nicht genau zu wissen, weshalb die Menschen hier stehen. Die Geschäfte auf dem Weihnachtsmarkt haben noch nicht geöffnet.

Um 18 Uhr wird eine weitere kurze Andacht geplant. Am Abend werden zum Zeitpunkt des Anschlags um 20.02 Uhr zwölf Glockenschläge erklingen. Der Opferbeauftragte Franke sowie Vertreter des Senats stehen den ganzen Tag für Hinterbliebene und andere Betroffene für Gespräche zur Verfügung.

Am 19. Dezember 2016 hatte der tunesische Terrorist Anis Amri einen Lastwagen vorsätzlich in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, mehr als 70 wurden teilweise schwer verletzt. (mit dpa und epd)