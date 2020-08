Zwei Polizisten und mehrere Fußgänger mussten sich vor ihnen retten: Zwei 22-jährige Raser sind am Samstagabend in Kreuzberg vor der Polizei geflüchtet, nachdem diese sie kontrollieren wollte.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 19:45 Uhr in der Körtestraße. Zwei Funkstreifenwagen waren auf laute Motorengeräusche aus Richtung Südstern aufmerksam geworden, kurz darauf fuhr ein Audi mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Eine Polizistin und ihr Kollege stiegen daraufhin aus und stellten sich auf die Fahrbahn und forderten den Fahrer des Wagens mit Handzeichen zum Halten auf.

Der Autofahrer ignorierte die Polizisten und drosselte seine Geschwindigkeit nicht, sondern hielt weiter auf die Beamten zu. Diese mussten sich daraufhin von der Fahrbahn retten.

Daraufhin nahmen die beiden Funkstreifen die Verfolgung der beiden Männer im Audi auf. An der Freiligrathstraße mussten sich mehrere Fußgänger vor dem Raser in Sicherheit bringen, darunter auch eine Mutter, die an dem Zebrastreifen gerade die Straße überqueren wollte und schnell ihren Kinderwagen zurückziehen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Kurz vor der Urbanstraße kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und raste dann weiter Richtung Fichtestraße. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam rechts auf den Gehweg ab und stieß gegen ein Verkehrsschild.

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um die Polizei. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Fahrer und Beifahrer flüchteten daraufhin zu Fuß Richtung Hermannplatz. Den Beifahrer des Wagens konnten die Polizisten schließlich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses festnehmen, der Fahrer kletterte über eine Mauer und verletzte sich an beiden Beiden. Humpelnd versuchte er weiter wieder in Richtung Fichtestraße zu flüchten, wo auch er schließlich festgenommen wurde.

Einen Führerschein besaß der Mann nicht

Nach der Verfolgsungsjagd meldete sich eine 35-jährige Passantin bei der Polizei, die sich bei einem Sprung zur Seite am Fuß verletzt hatte. Sie wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Der Fahrer des Audis wurde in ein Krankenhaus gebracht, eine Atemalkoholkontrolle ergab 0,3 Promille, woraufhin auch ein Bluttest veranlasst wurde. Der Mann soll außerdem keinen Führerschein besitzen.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, der Audi beschlagnahmt. Gegen die Männer wird nun ermittelt.

Erst Ende Juli eskalierte eine Verkehrskontrolle

Erst Ende Juli eskalierte eine Verkehrskontrolle der Berliner Polizei in Neukölln, als ein 32-jähriger Mann sich an der Hermannstraße ebenfalls einer Kontrolle entziehen wollte und zunächst mit seinem Auto auf die Beamten zuhielt und dann versuchte zu flüchten. Die Polizisten versuchten den mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Serben mit zwei Schüssen in die Motorhaube seines Wagens zu stoppen, er flüchtete aber weiter. Schließlich steuerte er seinen Wagen in andere Autos und einen BVG-Bus. Seine Flucht zu Fuß wurde von einem Passanten und der Polizei schließlich beendet, der Mann wurde festgenommen.