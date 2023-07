Zwei Verletzte durch Pfefferspray Schuss löst in Berlin-Neukölln Großeinsatz der Polizei aus

Der Einsatz einer Schusswaffe hat am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in der Straße Sieversufer in Berlin-Neukölln einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Rund 70 Einsatzkräfte seien daran beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel am Freitag.

Nach ersten Erkenntnissen sollen demnach drei unbekannte Person in die Wohnung eines 52-Jährigen eingedrungen sein und den Mann sowie seine 51-jährige Ehefrau durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt haben.

Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung kam es nach Polizeiangaben zu mindestens einem Schuss. Das Geschoss soll durch ein geöffnetes Fenster geflogen sein und ein Fahrzeug beschädigt haben, das auf einem Parkplatz parkte.

Die drei unbekannten Einbrecher seien geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat übernommen.