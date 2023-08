Zwei Verletzte in Berlin-Hellersdorf Betrunkene Autofahrerin kracht beim Überholen in parkenden Lkw

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf sind am Montag eine 36 Jahre alte Autofahrerin und ihre 42-jährige Beifahrerin verletzt worden. Die 36-Jährige hatte sich betrunken ans Steuer ihres Wagens gesetzt, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen nach soll die Autofahrerin gegen 22.10 Uhr bei einem Überholvorgang auf der Hellersdorfer Straße mit ihrem VW gegen einen geparkten Lastwagen geprallt sein. An dem Wagen der Frau entstand nach Polizeiangaben ein hoher Sachschaden.

Eine von der Polizei durchgeführte Atemalkoholmessung habe einen Wert von 1,91 Promille ergeben, hieß es. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau und ihre ebenfalls verletzte Beifahrerin zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Während die 42-Jährige in der Klinik blieb, entließ sich die Autofahrerin nach einer Blutentnahme gegen den Rat der Ärzte selbst aus dem Krankenhaus. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt. (Tsp)