Zwei Wochen nach Evakuierung : Stahlstützen an einsturzgefährdetem Haus in Berlin-Schöneberg werden aufgebaut

Vor rund zwei Wochen mussten Mieter das Haus in Schöneberg wegen Einsturzgefahr verlassen. Nun soll eine Stahlkonstruktion das Gebäude sichern. Doch die Bewohner müssen sich weiter gedulden.