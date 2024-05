Zwei Zimmer, 59 Quadratmeter, 619 Euro kalt Das ist Berlins meistgesuchte Mietwohnung

Zwei Zimmer, Küche, Bad: Der Wohnungsmarkt in Berlin ist heiß umkämpft. Die meistgesuchte Mietwohnung der Stadt hat zwei Zimmer, ist 59 Quadratmeter groß und kostet 619 Euro kalt. Rund 373 Personen bewerben sich im Durchschnitt pro Tag auf diese Wohnung, wie eine Auswertung an Suchanfragen bei ImmoScout24 zeigt.

Damit ist Berlin im deutschlandweiten Vergleich weiterhin Spitzenreiter bei den Suchanfragen, auch wenn es im vergangenen Jahr noch deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber auf die meistgesuchte Wohnung gegeben habe. Der Durchschnitt lag zuletzt bei 636 Mietsuchenden pro Tag. Grund dafür sei, dass immer mehr Suchende aufgrund der teuren Mieten im Stadtzentrum ihren Suchradius erweitern und auf das Umland ausweichen, heißt es.

Wie in Berlin ist auch deutschlandweit die Nachfrage an Mietwohnungen ungebrochen hoch. „Die meistgesuchte Wohnung Deutschlands hat zwei Zimmer, 64 Quadratmeter und kostet 556 Euro kalt“, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.

Rund 22 Personen würden im Durchschnitt pro Tag ein solches Wohnungsangebot kontaktieren. Jedoch zeigt sich, dass die angebotenen Wohnungen zumeist größer und somit auch teurer sind. Am stärksten vertreten seien demnach Drei-Raum-Wohnungen mit 73 Quadratmetern für 708 Euro im Monat – ein Preisunterschied von einem Euro pro Quadratmeter. Auf die gesamte Wohnfläche berechnet wären das 152 Euro pro Monat.

Meisten Bewerber suchen in den Metropolen

Berlin gehört zu den fünf Städten mit der höchsten Mitbewerberzahlen, vier von ihnen sind Metropolen. Platz zwei der meisten Bewerber sei laut ImmoScout Hamburg: 277 Interessenten bewerben sich für Wohnungen mit zwei Zimmern, 57 Quadratmetern und einer Kaltmiete von 620 Euro. Im München bewerben sich 237 Personen pro Tag für Wohnungen mit durchschnittlich zwei Zimmern und 54 Quadratmetern für 977 Euro kalt. Köln folgt als vierte Metropole: Rund 193 Menschen bewerben sich auf die meistgesuchte Wohnung der Stadt mit ebenfalls zwei Zimmern und 55 Quadratmetern für 709 Euro.

Im Gegensatz zu Berlin ist in Hamburg, München und Köln die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber deutlich gestiegen. Als einzige Nicht-Metropole hat es Karlsruhe (Baden-Württemberg) mit mehr als 300.000 Einwohnern in die Top 5 geschafft: 130 Menschen bewerben sich demnach innerhalb eines Tages auf die meistgesuchte Wohnung.

In den Hochpreis-Metropolen fällt die Differenz zwischen dem Miet-Budget der Suchenden und der durchschnittlichen Angebotsmiete besonders groß aus. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24

Ein großes Problem bei der Wohnungssuche sei, dass das Angebot häufig nicht zu dem Gesuchten passe, sagt Crockford. Oftmals würden deutlich größere und somit teurere Wohnungen angeboten. „In den Hochpreis-Metropolen Berlin, Hamburg und München fällt die Differenz zwischen dem Miet-Budget der Suchenden und der durchschnittlichen Angebotsmiete besonders groß aus.“

Am deutlichsten sei dies in Berlin und Hamburg: Während in Berlin Suchende einen Quadratmeterpreis von 10,48 Euro veranschlagen, liegt das Angebot mit 18,16 Euro deutlich darüber. Zudem seien die am häufigsten angebotenen Wohnungen etwas größer, was die Angebotsmiete auf 1168 Euro anhebt und somit rund 89 Prozent über dem Budget liege. In Hamburg betrage die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage 3,76 Euro pro Quadratmeter, die Wohnfläche sei zudem etwa neun Quadratmeter größer und somit liege die rund 56 Prozent über dem Gewünschten.

Damit sprengen die Angebote häufig den finanziellen Rahmen der Suchenden, sagt Crockford. Die Auswertung zeige erneut, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehle.