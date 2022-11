„Zwingender Bestandteil fehlte“ Gerichtsurteil stellt Berlins Mietpreisbremse in Frage

Dem Berliner Senat droht nach einem aktuellen Urteil erneut eine wohnungspolitische Niederlage – schon den Mietendeckel und das bezirkliche Vorkaufsrecht kassierten Gerichte. Nun entschied das Amtsgericht Berlin-Neukölln erstinstanzlich, die Mietpreisbremse hätte nicht angewandt werden dürfen. Und zwar wegen eines banalen Versäumnisses.

Sollte das dem Tagesspiegel vorliegende Urteil bestätigt werden, wären zwischen 2015 und 2020 unterzeichnete Verträge auf Basis einer nichtigen Verordnung abgeschlossen worden. Tausende Mieter wären betroffen, Rechtsstreitigkeiten drohen. Unklar ist, ob sich das unmittelbar auf die Miethöhen auswirkt. Auch der für Urteile genutzte Mietspiegel wäre angreifbar, weil er auf durch die Mietpreisbremse beeinflussten Daten basiert.

Der Bundestag verabschiedete die Mietpreisbremse 2015. Sie ermöglicht den Ländern, die Miete in bestimmten Fällen zu begrenzen – vorausgesetzt, andere Mittel waren wirkungslos. Die Verordnung galt zunächst fünf Jahre und wurde 2020 an die aktuelle Wohnmarktlage angepasst; das aktuelle Urteil bezieht sich auf die erste Periode. Weil die Verordnung in Eigentumsrechte eingreift, muss sie vor Inkrafttreten nachvollziehbar öffentlich – etwa im Internet – begründet werden. Laut Urteil versäumte Berlin dies. Bausenator war damals Andreas Geisel (SPD).

Das Abgeordnetenhaus hat den Ortstermin nicht gestattet Aus dem Neuköllner Urteil über die eingeschränkte Gutachter-Arbeit

„Da die Pflicht zur Begründung der Verordnung und diese der Öffentlichkeit leicht zugänglich zu machen, zwingender Bestandteil der Ermächtigungsgrundlage ist, führt deren Fehlen zur Nichtigkeit der Verordnung“, schrieb das Neuköllner Gericht am 16. November. Es bezieht sich nicht auf Inhalt, sondern Umsetzung der Mietpreisbremse.

Ein für das Verfahren erstelltes Gutachten ergab, dass die Begründung der Mietpreisbremse „nicht vor Inkrafttreten der Verordnung“ im Juni 2015 bekannt gemacht wurde. Zwar gab es seinerzeit einen Link, der letztlich zum Text der Begründung führte – dieser aber war dem Urteil zufolge fast unzugänglich, weil er unbekannt und kaum durch Suchmaschinen zu finden war.

Obwohl der Senat dafür zuständig wäre, gehörte der Link zur Netz-Struktur des Abgeordnetenhauses. Dessen Verwaltung soll die Arbeit des gerichtlichen Gutachters erschwert haben. Im Urteil heißt es, das Abgeordnetenhaus habe den Prozessbevollmächtigten einen „Ortstermin nicht gestattet“.

Das Urteil erging in einer Mietstreitsache: Ein Paar hatte von seiner Hausverwaltung verlangt, die Nettokaltmiete im Monat um circa 230 Euro auf knapp 310 Euro zu senken – begründet mit der Mietpreisbremse. Das Wohnungsunternehmen wehrte sich vor Gericht. Nächste Instanz ist das Landgericht, dann wäre der Bundesgerichtshof zuständig: Aus Justizkreisen heißt es, man gehe davon aus, der BGH werde entscheiden müssen.

Im März 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der „Berliner Mietendeckel“, der schärfer als die zuvor eingeführte „Bremse“ war, aus Gründen der Gesetzgebungskompetenz nichtig ist. Das Bundesverwaltungsgericht entschied im November 2021, auch die Anwendung des Vorkaufsrechts durch Berlins Bezirke sei nicht rechtens.

