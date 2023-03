Zwischen „Abstieg“ und Hoffen auf die CDU In Pankow trifft Giffey auf den Frust der Berliner SPD-Basis – und ihre Unterstützung

Die Zukunft von Berlins bevölkerungsreichstem Bezirk wird normalerweise in einem gelben Backsteingebäude in der Fröbelstraße 17 verhandelt. Dort befindet sich der Saal der Bezirksverordnetenversammlung von Pankow. Am Samstagmorgen kämpft hier Franziska Giffey um ihre Zukunft – und die der Berliner SPD.

Vor dem Gebäude sind Hof und Straße von Baggern aufgerissen, und auch der Kreisverband Pankow, der vom Alexanderplatz bis zum Stadtrand reicht, gleicht an diesem Morgen einer Baustelle. Rund 100 Delegierte aus dem Bezirk sind gekommen, die Meinungen zu Schwarz-Rot gehen an der SPD-Basis weit auseinander.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

20 Minuten schwört Giffey ihre Partei auf eine große Koalition ein. „Die Welt ist eine andere seit dem 12. Februar. 28 Prozent für die CDU, 250.000 verlorene Wählerstimmen für uns“, schildert die Landesvorsitzende die Ausgangslage.

Du bist an Wahlkampfständen eher als Wählerschreck, denn als Magnet wahrgenommen worden. Matthias Brückmann, Vorsitzender der SPD Kollwitzplatz-Winsviertel, zu Franziska Giffey

Giffey skizziert eine düstere Zukunft bei einer Fortsetzung von Rot-Grün-Rot. „Wenn wir so weitermachen, wird es einen großen Vertrauensverlust in der Bevölkerung geben“, sagt sie. Zudem fürchte sie, die SPD werde zwischen Grünen und Linken weiter zerrieben. Die CDU habe dagegen ein „sehr großes Entgegenkommen“ gezeigt, etwa beim 29-Euro-Ticket, dem Sozialticket für neun Euro oder dem Verbleib des Innenressorts bei der SPD.

Doch es sind vor allem die in ihren Augen schlechten Alternativen, vor denen Giffey ihre Parteifreunde warnt. „Wir haben jetzt nicht die Wahl zwischen Rot-Grün-Rot und Schwarz-Rot“, sagt Giffey. Grüne und Konservative hätten sich schon vor dem Wahltag aufeinander zu bewegt. Sollten die Gespräche mit der SPD scheitern, bekomme Berlin eine Regierung von CDU und Grünen, ist sich die Noch-Regierende sicher.

Opposition sei nur Beobachten von der Zuschauertribüne, warnt sie. „Es gibt genügend schlechte Beispiele, für das Erholen in der Opposition“, sagt Giffey und verweist auf die Sozialdemokratie im Süden. „In Bayern erholt sich die SPD seit Jahrzehnten.“ Es ist einer der wenigen Momente in ihrer Rede, für den sie Applaus erhält. Zum Ende beschwört sie die Einheit ihrer Partei. „Halten wir zusammen, dann werden wir auch Erfolg haben“, verspricht Giffey.

Koalition mit der CDU: Der Stadtrand bestärkt Giffey

Dieser Wunsch hält nicht lange. Gleich der erste Redner, Matthias Brückmann, liest seiner Parteivorsitzenden die Leviten. „Du bist an Wahlkampfständen eher als Wählerschreck, denn als Magnet wahrgenommen worden“, sagt der Vorsitzende der SPD Kollwitzplatz-Winsviertel. Er kritisiert Giffey dafür, dass sie sich schon bei den Sondierungen an den Hals der CDU geworfen habe. „Dieser Weg ist der sichere Abstieg für die Partei.“

Die Enttäuschung im Saal ist groß. „Es macht für mich keinen Sinn und frustriert“, sagt eine Delegierte, die auf die stabile Mehrheit von Rot-Grün-Rot verweist. „Wie kann es sein, dass wir dieses tolle Projekt in den Sand gesetzt haben?“, fragt sie niedergeschlagen. Vor der Opposition warnt aber auch sie.

Die Pankower SPD zeigt sich an diesem Vormittag gespalten. Dabei zeigen sich zwischen den Ortsverbänden im Ring und am Stadtrand große Unterschiede. 80 Prozent hätten gegen eine Fortführung von Rot-Grün-Rot gestimmt, berichtet Torsten Hofer aus dem Ortsverband Niederschönhausen-Blankenfelde. „Wir sollten sehen, was mit der CDU geht“, sagt er.

Auch Till Graßmann, Vorsitzender der SPD Blankenburg-Heinersdorf, hält die Zusammenarbeit mit den Grünen für hauptverantwortlich für das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten. Die Menschen am Stadtrand seien gefrustet über Stau, zu wenige Parkplätze und eine Blockade des Tram-Ausbaus. Er verteidigt Giffeys Kurs: „Ohne dich wäre das Ergebnis noch viel schlechter ausgefallen“, sagt Graßmann.

Nach gut zwei Stunden Debatte tritt Giffey noch mal ans Rednerpult und geht lange auf die Einwände und Sorgen ein. „Wir werden darauf achten, dass der Koalitionsvertrag eine starke sozialdemokratische Handschrift hat“, verspricht sie den Delegierten. In den Verhandlungen habe sie dies auch dem CDU-Landeschef klargemacht. „Ich sag’ dem Kai Wegner, dass wir gewisse Punkte brauchen. Sonst wird das nüscht.“ Im Saal kommt das an, es gibt zunehmend mehr Applaus.

Zwei Stunden später, als Giffey längst wieder weg ist, folgen ihr die Pankower zumindest einen kleinen Schritt. 69 Delegierte stimmen für Verhandlungen mit der CDU, nur 24 sind dagegen, vier enthalten sich. Für Giffey ein kleiner Erfolg auf ihrem langen Weg zu Schwarz-Rot.

Zur Startseite