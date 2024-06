Zwischen Großsiedlung und Villenviertel Die feinen Unterschiede bei der Europawahl in Reinickendorf

Zum vierten Mal innerhalb der letzten drei Jahre ging es für Berlin-Reinickendorf am Sonntag an die Urne: Europawahl. Die gute Nachricht ist: Es haben so viele Menschen bei der Europawahl ihre Stimme abgegeben wie seit Jahrzehnten nicht. Trotzdem lag die Wahlbeteiligung im Bezirk hinter dem Landestrend bei 58,3 Prozent (+0,4 im Vergleich zu 2019). In Berlin insgesamt waren es mit 62,3 Prozent (+1,7) noch einmal mehr.

Die Ergebnisse bilden im Wesentlichen den Trend auf Bundes- und Landesebene ab: die Grünen brechen ein, die CDU legt etwas stärker zu als in Berlin insgesamt, die SPD kommt mit leichten Verlusten davon, die AfD gewinnt etwas hinzu, das BSW legt zwar einen Senkrechtstart hin, ist jedoch etwas schwächer als zum Beispiel in Spandau oder gar den Bezirken im Osten. Die Linke liegt auf niedrigem Niveau künftig gleich auf mit der neuen liberalen Kraft Volt.

Auf den ersten Blick scheint also vieles wie gehabt: ein tiefschwarzer Bezirk mit einzelnen blauen und grünen Farbtupfern. In der Tat haben die etablierten Parteien, die als koalitionsfähig gelten – namentlich die drei Ampelparteien, die CDU und die Linken – in Reinickendorf zusammen deutlich weniger eingebüßt als in Berlin insgesamt (-7,4 vs. -16,5).