Tagesspiegel Plus Zwischen Kita und Schule : Wieso Kinder in der Übergangszeit durchdrehen

Im letzten Kitajahr verhalten sich viele Kinder plötzlich so, dass Eltern nicht wissen, was mit ihnen los ist. Eine Expertin erklärt, was es mit der sogenannten Vorschulpubertät auf sich hat. Und wie Eltern damit umgehen können.