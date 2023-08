Zwischenbilanz der DLRG Bislang 22 Menschen in Berlin und Brandenburg ertrunken

In Berlin und Brandenburg sind in diesem Jahr bislang etwa so viele Menschen ertrunken wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vom Donnerstag kamen bis zum 25. Juli insgesamt 22 Jugendliche, Männer und Frauen in Seen, Flüssen und anderen Gewässern ums Leben. Das sei ein Toter mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit 17 Toten waren der überwiegende Teil bislang Männer. Bundesweit ging die Zahl im selben Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr mit 192 ertrunkenen Menschen um 21 zurück.

Der Sommer mache nun schon eine längere Pause, ansonsten läge die Zahl der Ertrunkenen sicher nahe der des Vorjahres, erklärte DLRG-Präsidentin Ute Vogt mit Blick auf die bundesweiten Zahlen. Ein sehr warmer Mai habe aber viele Menschen an die Gewässer gelockt, es sei zu vielen Unfällen gekommen. In den vergangenen Wochen regte das Wetter – auch in Berlin und Brandenburg – selten zu Besuchen am Badesee an. (dpa)