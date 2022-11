Berliner Initiative für die frühe Bildung Dem Digitalpakt Schule soll ein „Digitalpakt Kita“ folgen

Auf dem Spielplatz, am Frühstückstisch und unterwegs: Kinder sehen ihre Eltern täglich mit dem Handy vor der Nase oder bekommen auch selbst ein Tablet in die Hand gedrückt, um die Erwachsenen nicht zu stören. Wie wäre es, die Geräte auch produktiv in der Kita einzusetzen oder dafür sogar einen Kita-Digitalpakt einzufordern?

Genau das hat nun eine Gruppe von Bildungsakteuren getan. Zusammen mit dem Kieler Erziehungswissenschaftler Olaf Köller appellierten am Dienstag Deutschlands größte Fortbildungsinitiative, die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, der große freigemeinnützige Kita-Träger Fröbel e. V. sowie der Didacta Verband an die Bundespolitik, mit den Ländern einen „Digitalpakt Kita“ zu schließen.

Das sind die drei zentralen Forderungen

Kompetenz durch bundesweiten Zugang zu Fortbildungsangeboten für den Umgang mit digitalen Medien in der Kita. Digitale Geräte seien - wie Stift, Papier oder eine Lupe - unterstützende Hilfsmittel beim entdeckenden und forschenden Lernen.

Von all dem sind die meisten bundesdeutschen Kitas noch weit entfernt, was damit zu tun hat, dass in der Kita-Finanzierung der meisten Bundesländer weder digitales Equipment und Softwarelösungen noch passende Fort- und Weiterbildung berücksichtigt werden. Darauf wies der Vizevorsitzende der Berliner Industrie- und Handelskammer, Stefan Spieker hin, der auch in der Geschäftsführung bei Fröbel ist.

Spieker forderte einen „Perspektivwechsel, wenn wir Kitas wirklich als Bildungseinrichtungen verstehen wollen“. Digitale Medien und ein verantwortungsbewusster Umgang damit würden in allen Bildungsstufen als selbstverständlich angesehen und gefördert, nur in der frühen Bildung nicht.

Damit sich das ändert, hatten Fröbel und die anderen Akteure des Digitalpakts Kita zu einem „Plenum Frühpädagogik“ in das Haus der Berliner IHK geladen. Olaf Köller sagte dort, er vermisse noch immer ein klares Bekenntnis der Jugend- und Familienminister für die Bedeutung der Kitas auch zur Vorbereitung auf die Schule. Überhaupt gebe es noch viele „rückwärtsgewandte Einstellungen“ und Schwierigkeiten, „Routinen aufzugeben“.

Wenn heute über 20 Prozent der Viertklässler nicht altersangemessen lesen, schreiben und rechnen könnten, habe das eben auch mit dem zu tun, was die Kinder in der Kita lernten oder besser: nicht lernten. Der einfache Satz, „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ gelte auch für den richtigen Umgang mit Endgeräten.

Kita-Beschäftigte können Berater der Eltern werden

Spieker verwies dabei auch auf gute Tools und Apps, mit deren Hilfe Kitas auch die Herkunftssprache der Kinder einbeziehen könnten – etwa beim Vorlesen. Ein wichtiger Aspekt sei zudem, ergänzte Kathrin Janert vom Verband Kita-Stimme, dass Erzieherkräfte, die sich mit den Geräten und Möglichkeiten auskennen, auch den Eltern wertvolle Tipps geben könnten, wenn es um Fragen rund um die Nutzung von Endgeräten gehe: „Lasse ich mein Kind allein mit dem Gerät? Welche Apps sind gut?“, nannte Janert als Beispiele.

Es sei „Aufgabe der Politik, neben Schulen auch die Einrichtungen der frühkindlichen Bildung im Umgang mit den rasanten digitalen Veränderungen zu stärken“, betonte Michael Fritz, der Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Digitale Medien müssten ganz selbstverständlich „Teil des Werkzeugkoffers“ etwa beim Entdecken und Forschen sein. Wer heute die Chancen einer guten frühen Bildung verpasse, habe morgen das Nachsehen in der Schule.

