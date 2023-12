Berlins großes Pfingstfest kehrt zurück Endlich wieder schöne Töne an der Scharfen Lanke

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Sommerfest: „Wir kehren nach fünf Jahren zurück mit dem großen Pfingstkonzert an die Scharfe Lanke“, erzählte jetzt Spandaus Chefveranstalter Sven-Uwe Dettmann dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Das Pfingstfest an der Scharfen Lanke ist besonders populär und wurde jedes Jahr von 20.000 Menschen besucht.

Doch dann begann die Sanierungsphase an der Scharfen Lanke und zwischen Bauschutt, Erde und Baggern war kein Platz fürs Pfingstfest. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll vom 18. bis 20. Mai 2024 gefeiert werden - so richtig am Ufer, so schön wie früher, sagt Dettmann, der auch seit über 20 Jahren den Weihnachtsmarkt in der Altstadt Spandau organisiert.

Das alles ist aber nur möglich, weil laut Dettmann die Wasserbetriebe ihre Baustelle auch 2024 noch nicht beginnen. Denn wie berichtet ist die Modernisierung der Scharfen Lanke noch lange nicht abgeschlossen: Die Wasserbetriebe müssen in der Mitte des Parks erst noch den Teich reinigen. Dieser Tümpel ist idyllisch zugewachsen, aber gar kein echter See, sondern eine fünf Meter tiefe Riesen-Badewanne, in der seit 1965 Regenwasser gefiltert wird.

Diesen „See“ (dahinter die Scharfe Lanke) legen die Wasserbetriebe ab 2022 trocken. © André Görke

Der Sinn des Sees: Damit Blütenstaub, Reifenabrieb, Sand, Dreck bei Starkregen nicht ungefiltert von den Straßen durch die Leitungen und weiter in die Havel fließen, soll das Wasser in dieses Becken gespült werden. Dort setzt sich der Dreck ab.

Und weil das Becken seit 1965 niemand gereinigt hat, ist es gefüllt „mit bestimmt drei Meter Schlamm“, so die Wasserbetriebe. Als Abschluss wird dann auch die große „Mädchenwiese“ zwischen Heerstraße und Scharfer Lanke und der letzte Teil des Uferwegs erneuert - dort entstand auch das Bild ganz oben. 80 Wochen Arbeitszeit haben die Wasserbetriebe dafür eingeplant.

Die Baustelle umfasst drei Abschnitte: Der Uferweg links und rechts ist der 1. Abschnitt, der mittlere Teil mit dem Wasserbecken der 2. Abschnitt - der wird offenbar später umgesetzt. © BA Spandau

Bekanntester Anwohner der Scharfen Lanke war Albert Einstein, der vor 100 Jahren eine Laube dort hatte. Das rot-weiße Häuschen des genialen Laubenpiepers von 1922 steht immer noch; nahe am Wasser erinnert ein Gedenkort an Albert, der damals übrigens Ärger hatte mit den Behörden („Unkraut in die Höhe geschossen“ – „Zaun nicht in Ordnung“ – „ganze Parzelle macht einen unschönen Eindruck“…“).

Genialer Laubenpieper: Albert Einstein hatte einen Garten an der Scharfen Lanke. © André Görke

Das Pfingstfest ist übrigens nicht das einzige schöne Sommerfest in Spandau. „Der Weinsommer wird auf dem Marktplatz stattfinden, gemeinsam mit dem Altstadtfest in der Carl-Schurz-Straße“, erzählte Dettmann im Spandau-Newsletter.

„Auch das Spandauer Havelfest wird drei Tage im Juni von der Charlottenbrücke bis zur Eisenbahnbrücke gefeiert. Und in Kladow planen wir noch ein großes Sommerfest im Juli, mit den Kladowern zusammen.“ Wie berichtet ist das SPD-Sommerfest namens „Imchenfest“ Geschichte und hat Corona nicht überlebt.

