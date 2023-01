Beschämende Vergangenheit Kirche in England zeigt Reue

Während die britische Regierung jeden Gedanken an Reparationen für Empire-Verbrechen oder die Rückgabe von Kulturgütern an ihre Herkunftsorte von sich weist, hat die anglikanische Staatskirche von England zur Buße für „unsere beschämende Vergangenheit“ einen Ausgleichsfonds von 100 Mio Pfund eingerichtet. Das Geld soll Gruppen und Gemeinden zugutekommen, die vom Sklavenhandel im britischen Empire betroffen waren. Die profitträchtigen Verbindungen seiner Kirche täte ihm sehr leid, sagte der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, bei der Vorstellung des Projekts in London.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden