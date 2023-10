Campo Santo Teutonico Deutschland stellt 600.000 Euro für Gebäude in Rom bereit

Mit 600.000 Euro unterstützt die Bundesrepublik Deutschland dringende Renovierungsarbeiten am Campo Santo Teutonico neben dem Petersdom. Der Vertrag darüber wurde nun unterzeichnet, schrieb der deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, Bernhard Kotsch, auf der Plattform X und fügte hinzu: „Wir freuen uns, dieses Stück deutschsprachiger Geschichte inmitten des Vatikans zu erhalten und die Sicherheit für alle Besucher und Gäste zu gewährleisten!“

Seit Jahren muss das Institut vor allem aufgrund von Wasserschäden renoviert werden. Dafür und für Umbauarbeiten hatte der Deutsche Bundestag im Jahr 2021 gestreckt auf mehrere Jahre 15 Millionen Euro bereitgestellt. Zudem will die Deutsche Bischofskonferenz die Einrichtung stärker als bisher als Ort der Begegnung und des religiösen und wissenschaftlichen Austauschs nutzen.

Der Komplex innerhalb der Vatikanmauern gehört der mehr als 500 Jahre alten und deutschsprachigen „Erzbruderschaft zur schmerzhaften Muttergottes“. Aus deren Leitung unterschrieb als Kämmerer Franco Reale den Vertrag mit Kotsch. Zu dem historisch einmaligen Gebilde in Rom gehören ein Friedhof, eine Kirche, ein Theologen-Kolleg und eine Niederlassung der Görres-Gesellschaft.

Der Campo Santo Teutonico grenzt an den Vatikanstaat, gehört aber nicht zu dessen Staatsgebiet. Seit dem 8. Jahrhundert werden dort Pilger aus dem deutschen Sprachraum bestattet. Papst Leo III. schenkte das Gelände im Jahr 800 Karl dem Großen anlässlich seiner Kaiserkrönung in Rom. Heute wohnen im Collegio Teutonico Priester und Laien, die sich in Rom auf ihre Promotion vorbereiten oder an der vatikanischen Kurie tätig sind. Seit März leitet der Augsburger Bistumspriester Konrad Bestle die Einrichtung. (KNA)