Cities in Motion-Index Berlin im Städteranking auf Platz fünf

Berlin belegt weltweit Platz fünf, wenn es um Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit geht. Das fand die IESE Business School (München) nach einem Vergleichstest von 183 Städten heraus, der dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt. Die Stadt hat laut „Cities in Motion“-Index viele Stärken, darunter seine Einwohner (Human Resources), ein gut funktionierendes Verkehrssystem und eine starke stadtplanerische Kompetenz. Vor Berlin liegen London, New York, Paris und Tokyo. In vier der neun Bewertungskategorien befindet sich Berlin unter den zehn besten Städten.

Am schwächsten schneidet Berlin mit Platz 94 von 183 untersuchten Städten im Bereich Wirtschaft ab. Die wirtschaftliche Dimension sei der Bereich mit der größten Volatilität in diesem Index gewesen, was die ungleichen Auswirkungen von Cocvid-19 auf die Volkswirtschaften der Welt widerspiegele, heißt es in einer Mitteilung der Managementschule der von der christlichen Organisation Opus Dei geführten Universität.

Bei der Gewinnung und Förderung von Talenten liegt Berlin mit Platz sieben weltweit wiederum in der Spitzengruppe. Im Punkt sozialer Zusammenhalt belegt Berlin Platz 40, in der Kategorie Umwelt Platz 21. Platz 39 in Technologie und Platz 14 in der Kategorie internationale Ausstrahlung runden das Bild Berlins ab.

