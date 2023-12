Coca-Cola-Truck in Berlin Dieses Jahr auf den Schienen

Um 11 Uhr fuhr am Freitag im Rahmen der jährlichen Weihnachtstour der Coca-Cola Zug am Bahnhof Südkreuz ein. Seit 1997 touren die Weihnacht-Trucks durch ganz Deutschland. Noch im letzten Jahr war der Coca-Cola Truck auf der Straße und kam mit geschmückten Sattelschleppern in Berlin an. 2023 wurde der Truck auf die Schienen verfrachtet und macht an Bahnhöfen in Leipzig, Frankfurt, Hamburg und Berlin halt.

Klimaneutral bis 2040

Seit 2016 besteht eine Partnerschaft zwischen DB Cargo und Coca-Cola; dieses Jahr werben sie mit der Aktion unter anderem für den klimafreundlichen Güterverkehr. Die Deutsche Bahn, DB Cargo und Coca-Cola wollen sich bis 2040 klimaneutral sein. Der Schienengüterverkehr wäre ein großer Schritt für Coca-Cola, um dieses Ziel zu erreichen. „Die Partnerschaft mit Coca-Cola ist für uns eine spannende Möglichkeit, über unser klimafreundliches Umweltnetzwerk die Freude und den Zauber der Weihnachtszeit direkt zu den Menschen zu bringen“, sagt Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG.

Die Coca-Cola Weihnachtstour kommt neuerdings auf Schienen. © Isabella Grahl

Die Kampagne läuft unter dem Slogan „Enddecke den Weihnachtsmann in dir“ und soll Menschen ermutigen, „für Nächstenliebe und Großzügigkeit einzustehen“, heißt es in einer Mitteilung von Coca-Cola.

Enddecke den Weihnachtsmann in dir

Am Bahnhof Südkreuz steht auf Gleis acht von 11:00 - 19:00 Uhr der Coca-Cola Zug. Um 15:00 Uhr beginnt das eigentliche Programm mit weihnachtlichen Ständen. Auf dem Güterzug steht der rote Cola-Truck, in dem ein Weihnachtsmann für Fotos bereit sitzt. Zudem wird das Arial bunt geschmückt und mit Tannen verziert. Die Güterwaggons werden geöffnet und bieten Raum für die Marketing-Stationen von Coca-Cola.

Mit vorheriger Anmeldung kann man den kleinen Weihnachtsmarkt von Coca-Cola besuchen und Werbegeschenke bekommen. Angeboten werden zum Beispiel personalisierte Flaschen und Weihnachtskarten. Die Tickets für die Zug-Tour waren laut Coca-Cola Informationen hoch nachgefragt und alle vergriffen.