Comiczeichner Danijel Žeželj „Tut, was immer Ihr wollt, und folgt Eurem Herzen“

Welche Noten hatten sie im Kunstunterricht? Würden sie anderen Menschen zu einer Laufbahn im Comic-Business raten? Und was können sie überhaupt nicht zeichnen? Im Tagesspiegel-Fragebogen geben Zeichnerinnen und Zeichner Einblicke in ihren Berufsalltag. Heute: der in Kroatien und den USA lebende Künstler Danijel Žeželj, von dem kürzlich die Kafka-Adaption „Wie ein Hund“ auf Deutsch erschienen ist.

1. Was kommt bei Ihrer Arbeit zuerst: Worte oder Bilder?

Die Bilder. Eigentlich ein einziges Bild.

2. Hören Sie beim Zeichnen Musik, und wie beeinflusst Sie das?

Das tue ich, als Hintergrundmusik. Ich wähle die Musik je nach der Arbeit aus, die ich mache, also ist es fast ein Soundtrack.

3. Was essen oder trinken Sie am liebsten während der Arbeit?

Kaffee.

Zur Person Danijel Žeželj vor einem Wandbild. © Dubravka Turić / avant Er hat US-Superheldencomics mit Captain und America ebenso gezeichnet wie anspruchsvolle Literaturadaptionen, eigene Erzählungen und avantgardistische Künstlerbiografien. Sein Werk umfasst neben Comics auch animierte Filme, Illustrationen für namhafte Zeitschriften und Multimedia-Performances. Danijel Žeželj ist einer der vielseitigsten Comic-Künstler der Gegenwart. Er wurde wurde 1966 in Kroatien geboren und lebt heute zum Teil in New York und zum Teil in Belgrad. Seine jüngste auf Deutsch erschienene Veröffentlichung ist das Anfang 2024 beim Berliner avant-Verlag publizierte Buch „Wie ein Hund“, in dem er Texte aus Franz Kafkas Erzählung „Ein Hungerkünstler“ als Ausgangspunkt nimmt. Žeželjs Bilder sind meist in starken Schwarz-Weiß-Kontrasten gehalten, stilistisch kombiniert er einen kantigen expresssionistischen Strich mit realistischen Elementen. Eine Seite aus Žeželjs aktuellem Buch „Wie ein Hund“. © avant In den vergangenen Jahren sind von Žeželj auf Deutsch mehrere Bücher beim Marburger Verlag Insektenhaus veröffentlicht worden, darunter die biografische Collage „Van Gogh – Fragmente eines Lebens in Bildern“, eine „Rotkäppchen“-Adaption und die Comic-Erzählung „Niemand außer Dir“. Weitere Werke, an denen er als Zeichner beteiligt war, wurden beim Stuttgarter Panini-Verlag veröffentlicht, darunter Brian Woods „Northlanders“ und „Cyberpunk 2077 - Die Stimme“ (Szenarist Bartosz Sztybor). Vor Žeželj haben den Tagesspiegel-Fragebogen der kürzlich in Angoulême ausgezeichnete Franzose Jeremy Perrodeau und deutsche Comicautor Christopher Tauber („Die drei ???“) ausgefüllt.

4. Angenommen, Ihre Wohnung würde brennen, welche Comics in Ihrem Regal würden Sie auf jeden Fall retten?

Keinen. Ich würde meine Skizzenbücher retten.

5. Welche Zeichner/innen und Autor/innen waren für Ihre eigene Entwicklung am prägendsten?

Caravaggio, Kafka, Breccia, Topi, Liberatore, Pazienza, Munoz, Magnus, Frans Masereel, George Herriman, V.V. Mayakovsky, Pasolini, Carver, Bekavac, Nolde, Velasquez, Franz Kline, Pollock, Kiefer, Hokusai, Rodin, Lesjak, Daniil Harms, Bruno Schultz, Döblin, Tarkovsky, R. W. Fassbinder, Cortazar, Camus, Hunter Thompson, Ferenc Pinter, James Ensor, Mondrian, Ralph Steadman, Tatlin und hundert andere.

6. Welche Graphic Novels, Comics oder Comics würden Sie jemandem empfehlen, der der eigentlich keine Comics liest?

„Daredevil: Love and War“ von Frank Miller und Bill Sienkiewicz

7. Glauben Sie, dass Comics derzeit die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen?

Sie bekommen definitiv mehr Aufmerksamkeit als je zuvor.

Eine weitere Szene aus „Wie ein Hund“. © avant

8. Welche zeitgenössischen Comicautor/innen verdienen mehr Aufmerksamkeit als sie derzeit erhalten?

Das wäre eine sehr lange Liste.

9. Wenn Sie einen hochdotierten Preis für das Lebenswerk im Comic vergeben müssten, wer würde ihn erhalten?

Bill Watterson („Calvin & Hobbes“)

10. Wie würden Sie einer blinden Person beschreiben, was das Besondere an Ihren Comics ist?

Atmosphäre und Rhythmus.

Das Cover der deutschen Ausgabe von „Wie ein Hund“. © avant

11. Woran arbeiten Sie momentan, wenn Sie nicht gerade Fragebögen ausfüllen?

An ein paar Graphic Novels und einem Animationsfilm. Außerdem werde ich heute Schnee schaufeln.

12. Warum würden Sie einem jungen Menschen raten, Comicautor/in zu werden – und warum würden Sie ihm/ihr davon abraten?

Ich würde ihnen raten, zu tun, was immer sie wollen und ihrem Herzen zu folgen, egal wie kitschig das auch klingen mag.

13. Wie fühlt es sich für Sie an, Ihre Zeichnungen als gedruckte Bücher in den Händen zu halten?

Wenn das Buch gut gedruckt ist und die schwarze Farbe tief genug ist, fühlt es sich wirklich gut an.

14. Welche Noten hatten Sie im Kunstunterricht in der Schule?

Mittelmäßig bis schlecht. Es war herzzerreißend.

15. Was können Sie überhaupt nicht zeichnen?

Symmetrie.