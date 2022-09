Corona plus Grippe Droht Deutschland eine Doppelwelle?

Deutschland im März: Die hohen Infektionszahlen bringen die Krankenhäuser in Bedrängnis. Viele Kliniken können keine Patienten mehr aufnehmen, Notfall-Patienten geraten durch lange Anfahrten in Lebensgefahr. Planbare Operationen werden verschoben, überall fehlt Pflegepersonal. Klingt vertraut? So war die Lage im März 2018, zwei Jahre vor der Coronapandemie, als Deutschland von einer besonders schweren Grippewelle erfasst wurde. Rund 25.000 Menschen starben in diesem Winter am Influenza-Virus.

