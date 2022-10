Coronafälle beim 1. FC Union Urs Fischer fehlt in Malmö

Das nächste Spiel ist für den 1. FC Union sehr wichtig, doch vor der Fahrt nach Schweden gab es bei den Berlinern schlechte Nachrichten. Union muss bei der Partie in der Europa League auf Cheftrainer Urs Fischer verzichten. Der 56 Jahre alte Schweizer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Neben Fischer wurden Abwehrspieler Timo Baumgartl und Stürmer Tim Maciejewski positiv getestet und fallen vorerst aus.

Baumgartl war für die Europa League ohnehin nicht gemeldet, Maciejewski stand in der Bundesliga in dieser Saison noch nie im Kader. Nach Angaben des Vereins waren alle weiteren Tests bei Spielern und Betreuern negativ. Wann Fischer, Baumgartl und Maciejewski wieder zur Verfügung stehen, ist unklar. Laut den aktuellen Berliner Corona-Regeln können sich infizierte Personen frühestens fünf Tage nach ihrem positiven Testergebnis freitesten.

Somit ist es dann auch eher unwahrscheinlich, dass Fischer am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei an der Seitenlinie stehen wird. Dann empfangen die Berliner in der Bundesliga den VfB Stuttgart. Am Sonnabend haben die verloren nach 14 Spielen in der Bundesliga ohne Niederlage erstmals wieder verloren – beim 0:2 in Frankfurt. Die davor letzte Niederlage in der Bundesliga hatte Union am 19. März mit einem 0:4 beim FC Bayern München erlitten, immerhin sechseinhalb Monate ist das her.

Union tritt am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) in der Europa League beim schwedischen Spitzenklub Malmö FF an. Nach zwei Spieltagen sind die Berliner in der Gruppe D noch punktlos, die Schweden allerdings auch. Sie liegen auf Platz vier noch hinter Union in der Tabelle der Gruppe D, die von Sporting Braga mit sechs Punkten angeführt wird. (Tsp)

