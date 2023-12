Das Leben des Peter O’Toole Der wahre Kelte

Peter O’Toole, ein Chamäleon des Kinos. Geboren im englischen Leeds als Sohn eines Iren und einer Schottin, lange verheiratet mit einer Waliserin, spiegelt der hagere Blonde mit dem Wolfsgesicht den Mythos Großbritanniens. Als Lawrence von Arabien erlangte er Weltruhm, als Heinrich II., den er gleich zweimal spielte, entriss er der Königswürde die Romantik. Mit starkem Theater-Britisch, manchmal aufgesetzt und lallend, doch stets pointiert betonend hat man das Gefühl, dass O’Toole immer spielt – aber nie sich selbst.

Regisseur Jim Sheridan, Koryphäe des irischen Kinos, schaut in seinem Dokumentarfilm hinter „Die vielen Gesichter des Peter O’Toole“ (Arte, 29.12., 22.25 Uhr). Weggefährten und Schauspielgrößen wie Anthony Hopkins, Brian Cox, Derek Jacobi oder Kenneth Branagh gedenken dem „wahren Kelten“, wie Cox sagt, mit Anekdoten aus über 60 Jahren Schauspielkarriere.

Bindeglied aller Geschichten und deren prüfende Instanz bleibt die Frau, besagte Waliserin, die lange an O’Tooles Seite lebte: Sian Phillips. Die Schauspielerin („Dune“) erzählt von ihrer intensiven, tragischen Liebe zu O’Toole, der sich ihr selbst nach 20 Jahren Ehe, nie gänzlich anvertraute.

My life, when it is written, will read better than it lived.

Peter O’Toole als Heinrich II. in „Der Löwe im Winter“