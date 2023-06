„Das wäre eine Katastrophe für uns“ Ärger um Lehrer-Deal des neuen Berliner Senats

Spandaus Schulstadträtin Carola Brückner, SPD, neigt nicht zu Hektik, Empörung und markigen Sprüchen. Doch in einer Pause der letzten Rathaussitzung war sie dann aber doch ganz schön, ja, sauer. Der Grund: der neue Senatsdeal zur Lehrer-Verteilung in der Stadt. Es drohe „eine Katastrophe“ für Bezirke wie Spandau, sagte Brückner, die zuletzt Bürgermeisterin im 250.000-Leute-Bezirk war.

Brücker hat selbst auf Lehramt studiert („Deutsch und Geschichte“). Sie ist dann zwar keine Lehrerin geworden, aber nicht ganz fachfremd. Und sie ärgert sich über Berlins neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). Die hatte neulich in ihrem ersten Brief eine umstrittene Entscheidung ihrer Vorgängerin Astrid-Sabine Busse (SPD) kassiert.

Schulen müssen ab sofort Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr wegschicken, sondern können alle freien Stellen besetzen. Zuvor hatte es dieses kuriose Beispiel am anderen Havelufer gegeben: In Zehlendorf etwa wurden 22 voll ausgebildete Lehrer abgelehnt, weil die Quoten erfüllt waren; stattdessen sollten Quereinsteiger oder Rückkehrer aus dem Ruhestand genommen werden.

Carola Brückner, neue Schulstadträtin, vorher Bürgermeisterin. © Privat

Befürworter hatten mit der alten Regel gehofft, dass so das abgelehnte Lehrpersonal innerhalb der Stadt an Mangelbezirke wie Spandau gelenkt werden können. Kritiker sagten, dass die Top-Lehrerinnen und Lehrer dann lieber nach Brandenburg oder Hamburg gehen statt ins sozial schwache Spandau.

Sie habe ja Verständnis, dass Lehrerinnen und Lehrer gerne dort arbeiten, wo sie selbst leben, sagt wiederum Spandaus Stadträtin Brückner. Aber die Entscheidung könne nun mal böse Folgen haben für einen sozial schwachen Bezirk wie Spandau. Deshalb muss der Senat die Verteilung lenken.

„Ich warte mal ab, was jetzt an neuen Instrumenten kommen soll, die im Brief nicht konkret, aber angekündigt sind“, sagte Brückner. Und falls nichts kommt? „Dann ist es eine Katastrophe für die Bezirke, die nicht zu den bevorzugten Bezirken für Lehramtswärter gehören. Das führt dann auch in Spandau zur Kürzung der Stundentafel wie bereits in Marzahn-Hellersdorf“, sagte Brückner dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. „Gerade wir in Spandau brauchen doch voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer für die Kinder. Zumal an unseren Schulen schon jetzt sehr viele Quereinsteiger arbeiten. Und auch die brauchen voll ausgebildete Lehrer, die ihnen helfen.“

