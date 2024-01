Amputationen und verbrannte Haut Was Ärzte und Pfleger zu Silvester im Unfallkrankenhaus Berlin erleben

Mit beständiger Gleichmäßigkeit rollen verletzte Patienten ein – in der Silvesternacht herrscht Hochbetrieb in der Rettungsstelle des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB) in Marzahn. Eine Person mit vollständig bandagiertem Gesicht schiebt das Pflegepersonal direkt in den Schockraum. Ein 15-Jähriger mit Böllerverletzung an der Hand kann dagegen noch kurz warten, bis ein sich vor Schmerzen auf der Trage hin und her windender 34-Jähriger – ebenfalls mit blutiger Hand sowie blutiger Nase – versorgt worden ist.