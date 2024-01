Die AfD hassen? Berliner SPD sucht ihren Umgang mit dem Rechtsextremismus

Zwischen Mobilisierung der Mehrheitsgesellschaft, dem Erreichen alter Wählergruppen und dem Hochhalten des Prinzips Kompromiss in polarisierten Zeiten: Die Berliner SPD-Fraktion hat am Samstag über den Umgang mit dem Erstarken rechter Kräfte debattiert. Die Stimmung am Morgen des zweiten Tages der Klausur ist konzentriert, das Thema ernst.