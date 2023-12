Die Gebetsraumfrage und der Berliner Schulfrieden Bildungssenatorin sieht Grenzen bei der Religionsausübung

An Berlins Schulen kommt es offenbar vermehrt zu Fragen nach Gebetsräumen und Gebetsmöglichkeiten. Das besagt ein Rundschreiben, das Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag verschickte. Sie zeigt darin den Schulleitern auf, in welchem Rahmen sie auf die „gehäuft auftretende Fragestellungen zur Zulässigkeit religiöser Gebete an Schulen“ reagieren können. Dem Tagesspiegel liegt das Schreiben vor.

Es gelte, die Balance zwischen der Freiheit zur Glaubensbekundung und der im Grundgesetz geschützten negativen Religionsfreiheit zu finden, lautet der Appell der Senatorin. Demnach solle einem Gebetswunsch während der Unterrichtszeit „aufgrund der Störung der organisatorischen Abläufe und der Bedeutung der Schulpflicht“ nicht nachgegeben werden. Es sei ohne „weiteres zumutbar, Schülerinnen und Schüler hinsichtlich ihrer Gebetswünsche auf die Pausenzeiten zu verweisen“. Im Übrigen finde das Recht, in der Schule sein Gebet zu verrichten, seine Grenze in der Wahrung des Schulfriedens.

Das Recht, in der Schule sein Gebet zu verrichten, findet seine Grenze in der Wahrung des Schulfriedens. Katharina Günther-Wünsch (CDU) , Bildungssenatorin

„Wenn im konkreten Fall zu befürchten steht, dass die Gebetsausübung zu Konflikten führen oder diese verschärfen kann, ist ihre Untersagung folglich zulässig“, schreibt die Senatorin. Die konkreten Umstände, die zum Verbot von Gebeten führen, sollten dabei „objektiv dokumentiert werden“. Im Übrigen seien Schulen auch nicht gezwungen, einen Gebetsraum zur Verfügung zu stellen, auch wenn eine abgeschiedene Gebetsdurchführung grundsätzlich das „mildere Mittel gegenüber einem Verbot“ sei.

Die Senatorin will einen Überblick gewinnen

Um dem „gestiegenen und anhaltenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf“ bestmöglich begegnen zu können, bittet Günther-Wünsch die Schulen um Rückmeldung zu Fragen, die in den letzten Wochen häufiger aufgetaucht seien. Dazu zählt etwa, ob es bereits einen Gebetsraum oder Raum der Stille an der jeweiligen Schule gibt oder andere Räume oder Schulorte, die zum Gebet genutzt werden, ohne dass sie ausdrücklich als Gebetsraum ausgewiesen seien.

Von der Interessenvertretung Berliner Schulleitungen (IBS) kam Zustimmung zu dem Rundschreiben, das erstmals einen Zusammenhang zwischen dem ostentativen Beten und dem Schulfrieden herstelle. „Es gab Regelungsbedarf“, sagte Tilmann Kötterheinrich-Wedekind vom IBS-Vorstand auf Anfrage. Es sei wichtig zu verhindern, dass Betende in der Schule „missionarisch“ aufträten und dabei andere in der Freiheit zu glauben, oder auch nicht, beeinträchtigten.

Der Nahostkonflikt und andere Verstärker

Er vermutet mehrere Gründe dahinter, dass aktuell der Druck seitens muslimischer Schülerinnen und Schüler auf Schulleitungen zunehme, Gebetsmöglichkeiten zu schaffen. Der Nahostkonflikt wirke „wie ein Brennglas“, zudem übten konservative Moscheen Einfluss aus. Überdies lasse sich die dunkle Jahreszeit schwieriger mit den Gebetszeiten vereinbaren.

Ein Schüler rollte seinen Gebetsteppich vor der Mensa aus. Das habe ich dann untersagt. Tilmann Kötterheinrich-Wedekind, Schulleiter

Kötterheinrich-Wedekind hat eigene Erfahrungen mit muslimischen Jugendlichen, die an der Schule beten wollen: Er leitete sieben Jahre lang das Ernst-Abbe-Gymnasium an der Neuköllner Sonnenallee. Dort habe zum Beispiel ein Schüler direkt vor der Caféteria seinen Gebetsteppich ausgerollt. „Das habe ich dann untersagt“, berichtet Kötterheinrich-Wedekind, der seit einigen Monaten das Steglitzer Friedrich-Ebert-Gymnasiums leitet. Zwischendurch war er Referent der vorherigen Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD).

Am Diesterweg-Gymnasium gab es vor rund 15 Jahren einen Konflikt um einen Gebetsraum. © Kai-Uwe Heinrich/TSP

Konflikte rund um öffentliches Beten an Schulen sind nach Angaben von Schulleitungen keine Seltenheit. Allerdings würden sie meist von den Schulen selbst gelöst, ohne dass sie bekannt würden. Anders war dies bei einem Fall am Diesterweg-Gymnasium in Mitte, der lange die Gerichte beschäftigte. Der Schüler und seine Familie wollten das Recht auf einen Gebetsraum erkämpfen. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte 2011, dass man Gebete nicht aus den Schulen verbannen dürfe. Der Schulfriede sei aber im Zweifelsfall wichtiger, wenn es zu Konflikten komme.