Die verlorenen Millionen der Kurt-Tucholsky-Grundschule „Der Zeitplan war von Anfang an utopisch“

An der Lehrter Straße baut die Groth-Gruppe in den kommenden Jahren ein neues Wohnviertel. In diesem Zusammenhang hatte sie sich vertraglich verpflichtet, die Erweiterung der Kurt-Tucholsky-Grundschule mit knapp 3,3 Millionen Euro zu unterstützen. Für die Schaffung der insgesamt 89 Schulplätze, die für 2024 geplant war, ist das Bezirksamt zuständig. Ende April war bekannt geworden, dass es die Fristen nicht einhalten kann – und dann keinen Anspruch mehr auf das Geld des Investors hat.