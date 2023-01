Die Woche Das Ende menschlicher Kreativität?

Seit einigen Monaten werden die Sozialen Medien mit Kunstwerken geflutet, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Dass KI dazu imstande ist, ist nicht neu. Neu sind jedoch Qualität und einfache Handhabung. Neu ist auch, dass Künstliche Intelligenz menschliche Gesichter so perfekt darstellen kann. Dahinter steckt ein neues Bilderzeugungstool – Dall-E 2, das im vergangenen Jahr auf den Markt kam. Mit Hilfe dieser optimierten App, kann jeder, ohne technisches Know-How, in kürzester Zeit „Kunst“ in noch besserer Qualität generieren.

Es ist wie in einem Traum: Man muss Dall-E 2 nur möglichst präzise mitteilen, was man vor seinem geistigen Auge sieht - schon beginnt die KI zu „malen“. Andere Entwickler ziehen nach. Es gibt inzwischen eine Reihe von ähnlichen KI-basierten Programmen, einige davon auch kostenlos. Die Resultate ihres künstlerischen Schaffens können wir beinahe täglich in verschiedenen Feeds sehen.

Man mag den „Hype“ als eine Spinnerei der Sozialen Medien abtun. Aber diese neue Generation von Bilderzeugungstools verändert absehbar das Handwerk vieler praktizierender Kreativer: Bereits jetzt werden die Programme von professionellen Künstlern und Designern verwendet, auch um eigene Schwächen auszugleichen.

Ein mit Hilfe von discord erstelltes Bild. © Nassim Rad/Tagesspiegel via discord

Wie bei anderen technischen Errungenschaften wird zudem eine mögliche Demokratisierung gefeiert. Denn diese Programme bieten auch denen Zugang zur professionellen Bilderstellung, die bislang nicht über die finanziellen Mittel oder technischen Fähigkeiten verfügten. In der Folge landet man schnell bei der Rolle des Künstlers, dem Wesen von Kunst insgesamt, aber auch bei den Themen Urheberschaft und Plagiat. Das sind große Fragen, die jedoch in der Geschichte der Kunst nicht neu sind.

Dieses Mal könnte es jedoch um mehr gehen. Laut Tech-Journalist Tom Faber steht die Frage im Raum, ob diese neueste Entwicklung das Ende menschlicher Kreativität markieren könnte. Ob Ende oder vielmehr eine Weichenstellung, ist derzeit noch unabsehbar. Klar ist jedoch, dass wir Zeugen einer großen Bildrevolution sind, die die Geschichte der Kunst verändern wird.

Katrin Sohns ist Ressortleiterin Kultur. Zusammen mit Gerrit Bartels blickt sie an dieser Stelle Montags auf die kommende Woche.

