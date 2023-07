„Diese Berliner Siedlung wird oft vergessen“ Im Ikea-Kiez entsteht der neue Jugendtreff

„Berlin plant 20 neue Jugendfreizeiteinrichtungen“, hat der Tagesspiegel jüngst in einer berlinweiten Übersicht berichtet und aus einer schriftlichen Anfrage von Klara Schedlich, Grüne, zitiert. Die Angaben stammten vom neuen Jugendstaatssekretär Falko Liecke, CDU. Auch Spandau sei dabei. Prima! Nur wo?

Im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gab’s die konkrete Auflösung: Der neue Jugendtreff entsteht im Ikea-Kiez. Der Name: „Sprühlinge Corner Ruhleben“. Die Streetworker namens „Sprühlinge“ sind auch in anderen Kiezen für Jugendliche im Einsatz. Im Juli soll die Einrichtung für Kinder und Jugendliche ihren Betrieb an der Ruhlebener Straße 136 aufnehmen. Erinnern Sie sich?

„Die Siedlung zwischen Polizeiakademie und Ikea wird leider oft vergessen, aber da leben viele Jugendliche, die nicht vor verschlossenen Bolzplätzen stehen sollen. Da kommen wir mit Musik, Sport und Aufmerksamkeit“, hatte Ex-Jugendstadtrat Oliver Gellert, Grüne, bereits im Spandau-Newsletter das Projekt verraten. 2022 hatten sein Amt mit mobilen Teams angefangen, in Kladow, in Wilhelmstadt – aber auch an der Ruhlebener Chaussee. Jetzt also: eine feste Bleibe im Ikea-Kiez

