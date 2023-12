Doppelspitze am Münchner Haus der Kunst An Andrea Lissonis Seite kommt Bianca Knall

2019 kam Andrea Lissoni als Nachfolger von Okwui Enwezor ans Münchner Haus der Kunst. Nun hat er mit dem Bayerischen Kunstministerium seinen Vertrag vorzeitig verlängert und bleibt bis März 2030 als künstlerischer Leiter.

An seine Seite als kaufmännische Geschäftsführerin rückt ab Anfang 2024 die Kunsthistorikerin und Museumsmanagerin Bianca Knall, die bisher als bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf tätig war. Zuvor leitete sie von 2005 bis 2017 die Abteilung Kunstmanagement und Marketing am Museum Moderne Kunst in Frankfurt.

Gleichzeitig gibt es weniger gute Nachrichten aus dem Münchner Kunstleben. Die Sammlung Goetz verlässt das Lovecraft im ehemaligen Kaufhof am Stachus, wo es zum Auftakt der Umnutzung eine Multimedia-Installation von Nathalie Djurberg & Hans Berg gezeigt hatte und eigentlich für insgesamt zwei Jahre das Untergeschoss bespielen wollte.

Nachdem sich der Veranstaltungsunternehmer Michi Kern von dem Projekt zurückgezogen hat, die insgesamt 23.000 Quadratmeter große Fläche in ein „Social Hub & Cultural Warehouse“ umzuwandeln und das Umnutzungskonzept geändert werden soll, hat nun auch die Sammlung Goetz ihren Rückzug angekündigt.