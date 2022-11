Drei Last-Minute-Tipps für Mittwoch Queerer Rap, Disability Arts und Jazz-Meister

Wieder einmal zeigt sich an diesem Mittwoch, dass man in Berlin sehr oft eben doch alles haben kann (außer bezahlbaren Wohnraum oder Fahrradfahren ohne Nahtoderfahrungen, aber das führt hier zu weit): In der Max-Schmeling-Halle tritt einer der wichtigsten Rapper seiner Generation auf und man muss abwägen, ob man zu diesem Konzert geht, oder zu jenem im Festsaal Kreuzberg von Jazz-Wunderkind Makaya McCraven. Und im HAU geht es für Freund:innen der Bühnenkunst mit dem „No Limits“-Festival auf unterhaltsame und lebensbejahende Weise um Inklusion. Sie haben also die Qual der Wahl.

