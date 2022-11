Drei Last-Minute-Tipps für Montag Kammermusik in weiblich, Weltreisen und Zucchiniwaffeln

Der November ist in vollem Gange und so langsam aber sicher kann man sich aufmachen und den Adventskranz entstauben, über Weihnachtsgeschenke nachdenken oder die Lichterketten nach kaputten Glühbirnen durchgehen. Keine Lust? Verständlich! Weihnachten kommt noch früh genug, da braucht man sich jetzt keinen Stress machen. Für Ablenkung haben wir an diesem Montag Tipps, die einen auf Gedanken jenseits des Weihnachtsfestes bringen. Zum Glück!

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden