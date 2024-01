Dresdner Musikfestspiele Sonderkonzert mit einer europäischen Erstaufführung

Gut zwei Monate vor Beginn der Dresdner Musikfestspiele stimmt die Festivalleitung ihr Publikum mit einem Sonderkonzert ein. Erwartet werde dazu am 24. Februar im Dresdner Kulturpalast das Hong Kong Philharmonic Orchestra unter Leitung von Jaap van Zweden, teilten die Musikfestspiele am Mittwoch in Dresden mit. Solist des Abends ist der französische Pianist Alexandre Kantorow.

Zur europäischen Erstaufführung kommt den Angaben zufolge die Komposition „Asterismal Dance“ des Hongkonger Komponisten Daniel Lo, der das Publikum in die Klangwelt seiner Heimat entführe.

Gespielt werden zudem das vierte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven (1770-1827) und die neunte Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975).

Die Dresdner Musikfestspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Horizonte“. Die 47. Festivalsaison findet vom 9. Mai bis 9. Juni statt. Zu Gast sind unter anderem das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, die isländische Jazz-Sängerin Laufey und Rock-Ikone Sting. (epd)