Endlich Einschulung! Berliner Gottesdienste in Wald und am Fluss

Anlässlich der Einschulung der Kinder laden die Spandauer Kirchen zu ganz besonderen Gottesdiensten. Ein großes Fest steht am 3. September, 11 Uhr, im Ortsteil Gatow an: der traditionelle Waldgottesdienst von Pfarrer Mathias Kaiser mit Kindergottesdienst, Segnung der Einschulungskinder und anschließendem Waldfest unter den Berliner Bäumen. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, in dem Sie noch viel mehr Tipps, Termine und Bezirksnachrichten finden - kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke.

Die Kids können im Wald von Gatow toben, an Bäumen klettern, basteln, Wald, Pflanzen und die Imkerei erkunden. Für Musik sorgt der Kladower „Bläserchor unterm Schilfdach“. Wann und wo? In der Revierförsterei Gatow mit dem Gatower Förster Frank Fielicke am Kladower Damm 148, BVG-Haltestelle Breitehornweg.

Auch im Norden Spandaus bittet die Kirche in die Natur: Lutherkirche, Wichernkirche und Johannesstift laden am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr ans Havelufer: „Wir feiern ein Tauffest im Havelheim direkt an der Havel.“ Gemeint ist das Havelheim an der Niederneuendorfer Allee 61 zwischen der Badestelle Bürgerablage und dem einstigen Kraftwerk Oberhavel. Vor Ort erwartet wird auch der Posaunenchor.