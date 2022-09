Erst der Schimmel, dann der Umzug - aber keine Entwarnung Gesamtelternvorsitzende der Berliner Anna-Lindh-Schule schmeißt hin

Der erhoffte Aufbruch an der Anna-Lindh-Grundschule in Mitte scheint verpufft: Mit dem Umzug der wegen Schimmels geschlossenen Schule in ein Bürogebäude hat sich die Lage bislang nicht verbessert. Darauf deutet der Weggang der langjährigen engagierten Gesamtelternvertreterin Laura Kittelmann (s.u.) hin. Ihr Abschiedsbrief an die Elternschaft deutet auch auf Versäumnisse des Bezirksamts.

