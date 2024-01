Experten uneins Fahrerflucht nur noch eine Ordnungswidrigkeit?

Sollte Fahrerflucht künftig nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein? Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat diese Möglichkeit im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht. Die Meinungen dazu gehen bei Fachleuten und Verbänden auseinander. Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar soll darüber vom 24. Januar an gesprochen werden.

„Die Zeit ist reif für eine Reform“, meint der Verkehrspräsident des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC), Gerhard Hillebrand. Denkbar wäre aus seiner Sicht eine straffreie Meldung eines Unfalls innerhalb von 48 Stunden.

Das könne entweder bei der Polizei oder bei neu zu gründenden Meldestellen passieren. Letztere könnten Polizeistellen dann künftig Arbeit abnehmen. Die Wartepflicht am Unfallort sei überholt. Entscheidend sei einzig und allein, dass der Geschädigte die nötigen Informationen zur Schadensregulierung erhalte.

Verkehrsgerichtstag in Goslar

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) ist eine jährlich stattfindende Konferenz für Straßenverkehrsrecht. Sie findet seit 1963 immer in der letzten Januarwoche in Goslar statt. Das Treffen hat bundesweit Relevanz, da die dort diskutierten Empfehlungen häufig von der Politik bei der Ausgestaltung von Gesetzen und Vorschriften berücksichtigt werden. Der Verkehrsgerichtstag, der an diesem Mittwoch beginnt, hat 1500 bis 2000 Teilnehmende. (Tsp)