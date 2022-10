Fachkräftemangel „Der Frust ist groß“

Die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt verschärft den Fachkräftemangel in der Hauptstadt. Dies hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) mit Sitz in Frankfurt am Main auf der Grundlage einer Umfrage herausgefunden.

Hohe Preise für Mietwohnungen und Eigentum, zu wenig Wohnraum-Angebot: Berufstätige im Großraum Berlin sind mit der Lage auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt unzufrieden.

Mehr als sechs von zehn Berufstätigen aus dem Großraum Berlin sind unzufrieden mit den Mietpreisen und der Anzahl der freien Wohnungen in der Region. Fast jeder fünfte Beschäftigte aus dem Großraum Berlin hat bereits einmal den Job aufgrund zu hoher Mieten an den Nagel gehängt (19 Prozent) – das sind deutlich mehr als noch 2020 (sieben Prozent).

„Der Frust der Berufstätigen über die Lage auf dem Berliner Wohnungs- und Immobilienmarkt ist groß“, sagt David Rouven Möcker, Leiter des Bereichs Real Estate Consulting bei PwC. „Das ist bedauerlich, weil sich die überwältigende Mehrheit der Menschen in der Region sehr wohl fühlt – vor allem wegen hervorragender kultureller Angebote, einer guten Infrastruktur und vielfältiger Jobmöglichkeiten.“ Das belegt auch die Tatsache, dass Berlin seit 2005 kontinuierlich wächst – durch eine natürliche Bevölkerungsentwicklung, aber auch durch Zuzug aus dem Aus- und Inland.

Die Lage auf dem Immobilienmarkt der Metropole hat unmittelbare Folgen für den Arbeitsmarkt in der Hauptstadtregion. So sehen immer mehr Berufstätige Probleme auf Unternehmen zukommen, Fachkräfte zu finden bzw. in der Region zu halten. 84 Prozent der Berufstätigen aus dem Großraum Berlin sagen, dies sei ein „eher großes“ oder „sehr großes“ Problem.

„Der Frust der Berufstätigen über die Lage auf dem Berliner Wohnungs- und Immobilienmarkt ist groß David Rouven Möcker, Leiter des Bereichs Real Estate Consulting bei PwC

Besonders die Pflege- und Gesundheitsbranche wird es nach Meinung der Berufstätigen schwer haben, Fachkräfte aufgrund der bestehenden Wohnraum- und Mietsituation zu finden und zu halten. Aber auch im Handwerk, in Schulen und Kitas oder der Gastronomie dürfte die angespannte Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt dazu beitragen, dass es noch schwieriger wird, an qualifizierte Fachkräfte zu kommen.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Onlinepanelbefragung unter 400 Berufstätigen zwischen 18 und 65 Jahren im Großraum Berlin, die dieser Zeitung exklusiv vorliegt („Großraum Berlin – Auswirkungen hoher Mieten“). Der Erhebungszeitraum liegt im Mai/Juni 2022.

Zwei Drittel der Berufstätigen würden bei kräftiger Mieterhöhung über einen Arbeitsplatzwechsel nachdenken. Vor allem für unter 35-Jährige aus dem Großraum Berlin käme unter der Prämisse von bezahlbarem Eigentum oder Bauland ein Umzug in eine andere Stadt oder aufs Land in Frage.

Vor allem ältere Berufstätige sehen das Problem von bezahlbarem Wohnraum in den Großstädten. Knapp neun von zehn Berufstätigen gehen davon aus, dass die Mietpreise im Großraum Berlin in den nächsten fünf Jahren weiter steigen werden – deutlich mehr als vor zwei Jahren. Knapp drei Viertel der Berufstätigen aus dem Großraum Berlin sind der Meinung, dass es überall schwer ist, eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden. Damit ist der Anteil im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen.

Die PwC-Studie wird durch eine weitere Untersuchung gestützt und ergänzt. In einer bundesweit repräsentativen Telefonumfrage zum Thema „Wohnen“ mit über 1.000 Bundesbürgern befürchteten 81 Prozent weiter steigende Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche. Für lediglich ein Fünftel der Befragten ist es eher leicht oder problemlos, eine passende Wohnung zu finden. 83 Prozent der Befragten befürworteten verstärkte Anstrengungen beim Wohnungsbau (PwC: 87 Prozent). Die Telefonumfrage wurde von der DLE Land Development GmbH (Berlin) in Auftrag gegeben, die Quartiere entwickelt und dafür mit öffentlichen Trägern, Kommunen und Projektentwicklungsgesellschaften kooperiert. Prekär ist die Lage der DLE-Umfrage zufolge vor allem für Jüngere, Großstädter und Mehrpersonenhaushalte mit großem Wohnraumbedarf: Für 67 Prozent der Haushalte mit drei und mehr Personen ist es heute extrem schwierig, eine passende Wohnung zu finden.

„Das knappe Wohnungsangebot schränkt die Flexibilität und Mobilität sowie die Lebensqualität der Deutschen merklich ein“, sagt Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner, Geschäftsführer der Mentefaktum GmbH, die die Umfrage im Auftrag der DLE Land Development GmbH realisiert hat, „doch sie wissen auch, was dringend zu tun wäre.“ So fordern 83 Prozent als Mittel zur Entlastung den Wohnungsneubau zu verstärken, 81 Prozent wünschen die Verkürzung von Genehmigungsverfahren und für 73 Prozent sind staatliche Maßnahmen zur Begrenzung von Mietsteigerung das Gebot der Stunde.

„Die aktuell noch mehrheitlich vorhandene Wohnzufriedenheit ist vor allem eine Zufriedenheit älterer Menschen, die bereits seit Jahrzehnten in ihrer Wohnung leben“, sagt Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH. Wer sich verändern wolle oder müsse, werde bei seiner Lebensplanung von einem viel zu geringen und nicht zeitgemäßen Wohnungsangebot limitiert.

Dennoch sehen die Beschäftigten auf Seiten der Unternehmen in der PwC-Umfrage durchaus Möglichkeiten, dem wohnungsbedingten Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sei es durch Mietzuschüsse (79 Prozent) oder die Übernahme von Fahrtkosten (79 Prozent). Eine Finanzierung von Homeoffice-Ausstattungen halten mehr als drei Viertel der Befragten (77 Prozent) für geeignet, Fachkräfte in der Stadt zu halten. „Denn die Zukunft der Büroarbeit wird hybrid sein, die Arbeitnehmer wünschen sich einen möglichst flexiblen Mix aus Arbeiten im Büro und zuhause“, sagt David Rouven Möcker, Leiter des Bereichs Real Estate Consulting bei PwC.

Insbesondere wer für IT-Fachkräfte und Entwickler attraktiv sein möchte, muss hybride Arbeitsmodelle anbieten, arbeitete der Baufinanzierungsvermittler Interhyp in einer weiteren Studie („Hiring Tech“ ) heraus.

Allerdings klafft laut PwC mit den aktuellen Regelungen für flexibles Arbeiten eine große Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Zwei Drittel der Beschäftigten, deren Arbeit grundsätzlich von zu Hause möglich wäre, wünschen sich eine freie Homeoffice-Einteilung ohne Abstimmung und Anwesenheitspflicht. Aber nur knapp jede zweite Firma bietet ihnen diese Möglichkeit.

Zur Startseite