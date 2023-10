Fledermäuse im Keller, Waffeln am Lagerfeuer Diese Berliner Halloween-Events sind für die ganze Familie

Auch in diesem Jahr gibt es in Berlin wieder viele Möglichkeiten, Halloween mit Kindern zu feiern und zum Beispiel ein gruseliges Herbstfest zu besuchen: Entweder am Samstag, 28.10., im Strandbad Wendenschloss, hier gibt es ab 12 Uhr Bastelaktionen, Spiele und schaurige Kinderfilme. Am Abend wird ein Lagerfeuer entzündet, der Eintritt ist frei (Möllhausenufer 30, Köpenick.) Oder am Dienstag, 31.10, im Britzer Garten, hier werden ab 16 Uhr gruseliges Kinderschminken, Märchen, Tanz und eine Feuershow geboten (Sangerhauser Weg 1, Neukölln. Parkeintritt 3, ermäßigt 1,50 Euro).

Im Haus Natur und Umwelt in der Wuhlheide können Familien am Dienstag von 10 bis 18 Uhr Laternen basteln, Waffeln über dem offenen Feuer backen und Tiere streicheln. Kinder kommen gratis hinein, wenn sie ein schauriges Kostüm tragen. Ansonsten zahlen sie 4 Euro, Erwachsene 3 Euro (An der Wuhlheide 169, Oberschöneweide).

Fledermäuse im Dunkeln

Der Herbst ist die perfekte Zeit für eine Fledermausführung in der Zitadelle Spandau – denn im Sommer sind die Tiere gar nicht dort und im Winter dürfen sie nicht gestört werden. Die Tage um Halloween bieten sich für eine solche Führung im Dunkeln natürlich besonders an. Das Team des Vereins BAT e.V. gibt diesen Freitag und Samstag jeweils um 18:30 Uhr und am Dienstag ab 16:30 Uhr eine Fledermausführung. Anmeldung unter der Telefonnummer 36750061 oder fuehrung@bat-ev.de. Die Führung kostet 12 Euro, am Ende werden Fledermäuse gefüttert. Taschenlampen nicht vergessen! (Am Juliusturm 64, Spandau).

Das Projekt „Urbane Waldgärten“ bietet am Samstag von 14 bis 16 Uhr den Workshop „Halloween-Natur-Masken“ an. Die Teilnehmer sammeln zunächst Naturmaterialien im Waldgarten, anschließend wird unter freiem Himmel gebastelt. Der Workshop ist gratis und findet in Deutsch, Englisch und Französisch statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstalter bitten darum, warme und wettergerechte Kleidung sowie feste Schuhe zu tragen. (Waldgarten Britz, Leonberger Ring 54, Neukölln).

Ein Gespenst im Schloss

Am Sonntag findet im Jagdschloss Grunewald die Erkundungstour „Mit Gespenst Waldemar durchs Schloss“ statt, professionell geführt von Märchenerzählerin Astrid Heiland-Vondruska. Sie richtet sich an Kinder ab sieben Jahren und beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Platz zwischen den Bäumen auf dem Schlosshof (Hüttenweg 100, Grunewald). Die Tickets kosten 9,40 Euro, ermäßigt 7, 20 Euro, es gibt sie hier. Die Führung wird im November und Dezember noch mehrmals wiederholt.

Und noch ein Schloss-Event: Ebenfalls am Sonntag bietet die Stiftung Preussische Schlösser und Gärten im Marmorpalais im Neuen Garten in Potsdam die Tour „Johann Ludwig von Fauch – Führung mit dem Schlossdrachen“ für Kinder ab sechs Jahren an. Dabei gibt es spannende Geschichten vom einstigen preußischen König Friedrich Wilhelm II. und seiner Familie zu hören. Treffpunkt vor der Schlosskasse (Im Neuen Garten 10, Potsdam). Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 6 Euro, Tickets gibt es unter info@spsg.de.