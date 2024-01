Für Bahn-Baustelle in Berlin-Pankow Kahlschlag im geschützten Mauerstreifen hat begonnen

Aller Protest hat nichts genutzt: Seit Montag wird der geschützte Mauerstreifen in Berlin-Pankow gerodet. Mit Baggern, Kettensägen, Fräsen und Häckslern geht es der Vegetation des Landschaftsschutzgebiets an den Kragen. Zahlreiche Bäume weichen der Einrichtung der Bahnbaustelle an der Wollankstraße.