Für Flüge nach Westeuropa Schleuserring in Athen zerschlagen – gefälschte Pässe sichergestellt

Griechische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben eine Schleuserbande zerschlagen, deren Mitglieder in den vergangenen Monaten Hunderte Migranten nach Westeuropa gebracht haben sollen. Drei Männer seien in der Region der Hauptstadt Athen festgenommen und mehr als 1300 gefälschte oder gestohlene Pässe und andere Reisedokumente sichergestellt worden, teilte die Küstenwache am Donnerstag mit. Die Dokumente seien auf dem Schwarzmarkt rund eine Million Euro wert, hieß es.

Internationale Schleuserbanden bringen Migranten zunächst aus der Türkei und dem Nahen Osten nach Griechenland. Anschließend werden die Menschen in Unterkünften versteckt und mit gefälschten Reisedokumenten für Flüge von Griechenland nach Westeuropa ausgestattet. Vor allem in der Touristensaison floriert das Geschäft der Schleuser, weil dann an den Flughäfen des Landes viel Betrieb herrscht und die Migranten die Hoffnung haben, nicht so leicht entdeckt zu werden. (dpa)