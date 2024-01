Für Senioren und Landesbeschäftigte 80 neue Wohnungen in Berlin-Kladow

Neue Großbaustelle neben der Kommandozentrale der Luftwaffe: In Berlin-Kladow entsteht gleich hinter dem Bundeswehrzaun ein neues Quartier mit 82 Wohnungen für Senioren und Angestellte von Berliner Landesunternehmen. Wo? Christoph-Kolumbus-Straße, also auf Höhe des Campingplatzes an der Gatower Straße. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels in seiner aktuellen Ausgabe.