Furcht vor Weihnachtsstreitigkeiten Der Vater meines Freundes ist unerträglich

Julia, friedliebend, fragt: Im letzten Jahr haben mein Freund und ich sehr schöne friedliche Weihnachtstage in einem Hotel am Meer verbracht. Diesmal will er aber unbedingt, dass wir zu seinen alten Eltern fahren, weil deren Gesundheit etwas angegriffen ist und sein Bruder nicht kommen kann. Mir graut davor, denn der Vater ist ein stockkonservativer Knochen. Wenn wir sonst da sind, gibt es immer Streit über Politik, unseren Lebensstil und anderes. Wie kann ich dem entgehen?